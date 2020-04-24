Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно условиям сделки, с мая нефтедобыча в стране должна уменьшиться на 23%.

Компании начнут замораживать наименее рентабельные месторождения, пишет АНГИ.

ЛУКОЙЛ планирует закрыть несколько месторождений в Коми, уточнил Росбалт.

При этом, как отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, часть запасов может быть потеряна. Прежде всего, могут пострадать участки в Поволжье и Западной Сибири.

В ряде случаев нефть будет выгоднее добывать и сжигать, заявил представитель одной из нефтяных компаний.

Читайте еще в «Терминале», сокращение спроса на нефть в мире на текущий момент составляет от 20 до 30 миллионов баррелей в сутки, сказал в среду министр энергетики Александр Новак депутатам Госдумы.