Рада рассмотрит законопроект по сертификации «Укрэнерго» и урегулированию неплатежей на рынке э/э

Верховная Рада Украины включила законопроект о сертификации НЭК «Укрэнерго» по модели ISO (Independent System Operator) и урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии (законопроект №3364) в повестку дня сессии.

Передает Энергореформа.

За соответствующее решение на внеочередном заседании в пятницу проголосовали 233 народных депутата. По указанному законопроекту парламент сократил сроки его подготовки к первому чтению, сроки внесения в Раду альтернативных законопроектов.

Зарегистрированный 21 апреля законопроект №3364 за авторством четырех депутатов от фракции «Слуга народа» предусматривает расширение ч.3 ст.32 закона «О рынке электроэнергии», согласно которому ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, но и субъект хозяйствования, которому переданы права на ее управление.

Законопроект также предусматривает возможность использования на протяжении 2020 года доходов «Укрэнерго» от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ «зеленой» электроэнергии и обеспечение текущей операционной деятельности НЭК. В частности, «Укрэнерго» могут обязать направлять 70% имеющихся по состоянию на 1 апреля у компании средств от продажи сечения госпредприятию «Гарантированный покупатель», который первую половину из них направит НАЭК «Энергоатом», вторую половину – «зеленым» производителям.

Ранее «Терминал» писал, что «Укрэнерго» не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – и.о. главы правления.