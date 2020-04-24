Рада рассмотрит законопроект по сертификации «Укрэнерго» и урегулированию неплатежей на рынке э/э

Обновлено: Апрель 24, 2020. Тэги: , ,

Рада рассмотрит законопроект по сертификации «Укрэнерго» и урегулированию неплатежей на рынке э/э

Верховная Рада Украины включила законопроект о сертификации НЭК «Укрэнерго» по модели ISO (Independent System Operator) и урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии (законопроект №3364) в повестку дня сессии.

Передает Энергореформа.

За соответствующее решение на внеочередном заседании в пятницу проголосовали 233 народных депутата. По указанному законопроекту парламент сократил сроки его подготовки к первому чтению, сроки внесения в Раду альтернативных законопроектов.

Зарегистрированный 21 апреля законопроект №3364 за авторством четырех депутатов от фракции «Слуга народа» предусматривает расширение ч.3 ст.32 закона «О рынке электроэнергии», согласно которому ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, но и субъект хозяйствования, которому переданы права на ее управление.

Законопроект также предусматривает возможность использования на протяжении 2020 года доходов «Укрэнерго» от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ «зеленой» электроэнергии и обеспечение текущей операционной деятельности НЭК. В частности, «Укрэнерго» могут обязать направлять 70% имеющихся по состоянию на 1 апреля у компании средств от продажи сечения госпредприятию «Гарантированный покупатель», который первую половину из них направит НАЭК «Энергоатом», вторую половину – «зеленым» производителям.

Ранее «Терминал» писал, что «Укрэнерго» не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – и.о. главы правления.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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