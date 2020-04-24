Темпы снижения цен на бензин и ДТ на АЗС догоняют мелкий опт. СУГ по темпам снижения начал отставать

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен и цен в мелком опте на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.83% (-41.0 коп/л) до 21.98 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.79% (-43.0 коп/л) до 23.51 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.54% (-36.0 коп/л) до 22.75 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 апреля 2020 г. подешевел на 0.68% (-6.0 коп/л) до 9.08 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.98
|17.90
|-1.83
|-3.57
|Бензин А-95 евро
|23.51
|18.95
|-1.79
|-3.13
|Дизельное топливо Евро
|22.75
|17.50
|-1.54
|-3.19
|Сжиженный газ
|9.08
|6.50
|-0.68
|-4.59
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 2.90% (-42 коп/л) до 14.00 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 2.27% (-34 коп/л) до 14.87 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.20% (-17 коп/л) до 13.65 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|14.00
|-2.90
|-6.16
|-21.42
|Бензин А-95 евро
|14.87
|-2.27
|-4.85
|-20.13
|Дизельное топливо евро
|13.65
|-1.20
|-8.04
|-23.41
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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