Темпы снижения цен на бензин и ДТ на АЗС догоняют мелкий опт. СУГ по темпам снижения начал отставать

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен и цен в мелком опте на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.83% (-41.0 коп/л) до 21.98 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.79% (-43.0 коп/л) до 23.51 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.54% (-36.0 коп/л) до 22.75 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 апреля 2020 г. подешевел на 0.68% (-6.0 коп/л) до 9.08 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.98 17.90 -1.83 -3.57 Бензин А-95 евро 23.51 18.95 -1.79 -3.13 Дизельное топливо Евро 22.75 17.50 -1.54 -3.19 Сжиженный газ 9.08 6.50 -0.68 -4.59

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 2.90% (-42 коп/л) до 14.00 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 2.27% (-34 коп/л) до 14.87 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.20% (-17 коп/л) до 13.65 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 14.00 -2.90 -6.16 -21.42 Бензин А-95 евро 14.87 -2.27 -4.85 -20.13 Дизельное топливо евро 13.65 -1.20 -8.04 -23.41

Для справки:

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