Укргаздобыча говорит о снижении добычи газа на млрд куб

Обновлено: Апрель 24, 2020. Тэги: , ,

Укргаздобыча говорит о снижении добычи газа на млрд куб

«Укргаздобыча» может снизиться  добычу природного газа  на 1 млрд куб. м из-за изменения порядка осуществления компанией закупок товаров и услуг.

Об этом сказал во время выступления менеджер компании по связям с органами власти Владимира Кушиль в ходе конференции организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

«По нашим предварительным расчетам, это очень оценочно и мы не можем точно сказать сколько операций не сможем провести, у нас добыча может сократиться более чем на 1 млрд куб. м уже в этом году », — сказал он.

Владимир Кушиль уточнил, что с 19 апреля вступили в силу изменения в закон о государственных закупках, согласно которым «Укргаздобыча» проводить все свои закупки через систему ProZorro. К этому моменту «Укргаздобыча» проводило три четверти закупок через аукционы. Кроме того, в системе публиковалось около 90% заключенных компанией договоров. Исключениями были контракты, контрагентами по которым выступали крупные мировые игроки, которые не желают обнародовать свои предложения — Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes.

«Для нас основным отличием новой процедуры является замедление процесса закупки, а также обжалования решений, которое теперь будет проходить через Антимонопольный комитет», — объясняет Кушиль.

Выступая на встрече, Кушиль также отметил, что на фоне снижения мировых цен на газ Украине необходимо изменить срок действия стимулирующих ставкам рентной платы на добычу из новых скважин. В частности, определить срок действия стимулирующей ренты на уровне пяти лет с момента начала бурения скважины.

По итогам 2019 добыча природного газа «Укргаздобыча» составил 14,849 млрд  куб. м, что на 3,7% меньше 2018 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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