Укргаздобыча говорит о снижении добычи газа на млрд куб

«Укргаздобыча» может снизиться добычу природного газа на 1 млрд куб. м из-за изменения порядка осуществления компанией закупок товаров и услуг.

Об этом сказал во время выступления менеджер компании по связям с органами власти Владимира Кушиль в ходе конференции организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

«По нашим предварительным расчетам, это очень оценочно и мы не можем точно сказать сколько операций не сможем провести, у нас добыча может сократиться более чем на 1 млрд куб. м уже в этом году », — сказал он.

Владимир Кушиль уточнил, что с 19 апреля вступили в силу изменения в закон о государственных закупках, согласно которым «Укргаздобыча» проводить все свои закупки через систему ProZorro. К этому моменту «Укргаздобыча» проводило три четверти закупок через аукционы. Кроме того, в системе публиковалось около 90% заключенных компанией договоров. Исключениями были контракты, контрагентами по которым выступали крупные мировые игроки, которые не желают обнародовать свои предложения — Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes.

«Для нас основным отличием новой процедуры является замедление процесса закупки, а также обжалования решений, которое теперь будет проходить через Антимонопольный комитет», — объясняет Кушиль.

Выступая на встрече, Кушиль также отметил, что на фоне снижения мировых цен на газ Украине необходимо изменить срок действия стимулирующих ставкам рентной платы на добычу из новых скважин. В частности, определить срок действия стимулирующей ренты на уровне пяти лет с момента начала бурения скважины.

По итогам 2019 добыча природного газа «Укргаздобыча» составил 14,849 млрд куб. м, что на 3,7% меньше 2018 года.

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