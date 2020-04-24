Укрнафта отримала понад 800 млн грн в рахунок погашення історичної дебіторської заборгованості

Починаючи з грудня 2019 року, «Укрнафта» отримала близько 774 млн грн. в рахунок погашення дебіторської заборгованості за поставлену в 2015 році нафту.

Про це повідомила пресслужба «Укрнафти».

Це відбулось у рамках плану реструктуризації дебіторської заборгованості за мировими угодами «Укрнафти» з ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд» і ТОВ «Котлас». Мирові угоди затверджені судами, що підтверджує їх відповідність чинному законодавству.

Реструктуризація передбачає погашення боргу частинами протягом 3-6 років. До суми виплати також входитимуть відсотки, нараховані на залишок заборгованості після січня 2020 року. Станом на початок грудня 2019 року сума заборгованості становила 7,47 млрд грн.

Дебіторська заборгованість за поставлену нафту утворилася в 2015 році. З метою повернення простроченої дебіторської заборгованості в липні 2016 «Укрнафта» подала 6 судових позовів на загальну суму 7,6 млрд грн. За 5 позовами суди прийняли рішення на користь компанії.

Читайте також в «Терміналі», заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 73,6 млрд грн (зменшення на 2,3 млрд грн, або -3,1% за тиждень).