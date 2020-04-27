2020-04-27: Brent торгуется выше $21 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 21,02 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,96%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 15,46 доллара за баррель, потеряв 8,74%.

«Investing.com»пишет, между тем Saudi Aramco (SE: ) начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg. О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

Объем нефти, которая находится на танкерах в море, вырос с 1 марта на 76% — до 153 млн баррелей, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler. Это соответствует объему добычи нефти в мире за 1,5 дня.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляет $21,02 за баррель, что на 1,96% ($0,42) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цены выросли на $0,11 (0,52%) — до $21,44 за баррель.

Фьючерс на на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 8,8% ($1,49) — до $15,45 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерс увеличился на $0,44 (2,76%) и составил $16,94.

В ходе торгов снижение WTI достигало в понедельник 10% после 4 дней роста.