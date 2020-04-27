2020-04-27: Снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в пределах 6 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.30% (-7.0 коп/л) до 21.92 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.25% (-6.0 коп/л) до 23.45 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.35% (-8.0 коп/л) до 22.67 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 апреля 2020 г. подешевел на 0.68% (-6.0 коп/л) до 8.97 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.92
|17.89
|-0.30
|-3.81
|Бензин А-95 евро
|23.45
|18.89
|-0.25
|-3.35
|Дизельное топливо Евро
|22.67
|17.50
|-0.35
|-3.51
|Сжиженный газ
|8.97
|6.50
|-0.68
|-5.51
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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