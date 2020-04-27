2020-04-27: Снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в пределах 6 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.30% (-7.0 коп/л) до 21.92 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.25% (-6.0 коп/л) до 23.45 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.35% (-8.0 коп/л) до 22.67 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 апреля 2020 г. подешевел на 0.68% (-6.0 коп/л) до 8.97 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.2%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.92 17.89 -0.30 -3.81 Бензин А-95 евро 23.45 18.89 -0.25 -3.35 Дизельное топливо Евро 22.67 17.50 -0.35 -3.51 Сжиженный газ 8.97 6.50 -0.68 -5.51

Для справки:

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