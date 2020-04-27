2020-4-27: Черниговская область лидирует в снижении цен на бензин А-92

27 апреля 2020 года в Черниговской области снижение розничных цен на бензин А-92 Евро происходило довольно быстрыми темпами.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Черниговская область занимает первое место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (21,16 грн/л), Закарпатской (21,31 грн/л) и Херсонской (21,32 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 0,24 коп/л и сегодня составляет – 21,16 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 28 и 29 апреля (24,19).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (18.49)

SUN OIL (19.99(

Дайна (20.5)

ТТ-НАФТА (20.0)

AMIC (20.49)

Укрнафта (21.0)

Авиас (21.0)

Авиас Плюс (21.0)

Chipo (21.0)

Кло (21.99)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 18,0 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.