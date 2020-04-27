2020-4-27: Черниговская область лидирует в снижении цен на бензин А-92

27 апреля 2020 года в Черниговской области снижение розничных цен на бензин А-92 Евро происходило довольно быстрыми темпами.
Сегодня во всеукраинском рейтинге Черниговская область занимает первое место по стоимости на этот вид топлива на заправках.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (21,16 грн/л), Закарпатской (21,31 грн/л) и Херсонской (21,32 грн/л) областях.
Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 0,24 коп/л и сегодня составляет – 21,16 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 28 и 29 апреля (24,19).
Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:
- БРСМ-Нафта (18.49)
- SUN OIL (19.99(
- Дайна (20.5)
- ТТ-НАФТА (20.0)
- AMIC (20.49)
- Укрнафта (21.0)
- Авиас (21.0)
- Авиас Плюс (21.0)
- Chipo (21.0)
- Кло (21.99)
Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 18,0 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.