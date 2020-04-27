Fitch подтвердило рейтинг «Нафтогаза» на уровне «B», ухудшив прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК «Нафтогаз Украины» на уровне «B» и ухудшило прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный».

Сообщает Fitch Ratings.

Изменение прогноза следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины, что соответствует критериям рейтингования правительственных организаций, отмечается в сообщении.

Fitch Ratings отмечает, что рейтинг «Нафтогаза» отражает изменение его бизнес-профиля после проведения анбандлинга. Он также учитывает вероятное снижение доходности компании в 2020 году из-аз падения цен на газ, макроэкономических проблем, связанных с COVID-19, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и возможности взыскания дебиторской задолженности в условиях слабой внутренней экономики Украины.

Ранее «Терминал» писал о том, что «Нафтогаз» повысил цены на газ для промышленности.