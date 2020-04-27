Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони — Буславець

У найближчі тижні Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомила в.о. Міністра Ольга Буславець у своєму пості у Facebook.

«Сьогодні питання безпеки в зоні відчуження залишається у фокусі уваги як України, так і світової спільноти. Адже все, що відбувається в районі Чорнобиля, прямо або побічно впливає на життя і розвиток усієї Європи. Саме тому Міністерство енергетики та захисту довкілля України постійно працює над посиленням заходів з безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Уже в найближчі тижні Міністерство представить на розгляд Президенту і Кабінету Міністрів план дій на цій території, зокрема щодо посилення протипожежних заходів», — написала Ольга Буславець.

Вона також підкреслила, що план передбачає низку заходів щодо приведення в безпечний стан об’єкта «Укриття» шляхом демонтажу нестабільних конструкцій старого конофайнмента і залишків конструкцій 4 блока ЧАЕС.

За словами Буславець, крім цього, Мінекоенерго готує пакет дій, які спрямовані на стабілізацію української енергетичної системи.

«Через світову економічну кризу і епідемії COVID-19 галузь опинилася перед новим викликом — необхідністю забезпечити технічну збалансованість енергосистеми, безпечну експлуатацію атомних станцій, надійне постачання електроенергії споживачам. Для цього міністерство залучає до співпраці провідних експертів України», — підкреслила Ольга Буславець.

Вона також зазначила, що запропонований план є частиною і продовженням створеної раніше стратегії безпечної експлуатації ядерних об’єктів.

Крім того, Ольга Буславець повідомила оперативну інформацію щодо пожеж у Чорнобильській зоні, де вона перебувала з офіційним візитом 26 квітня разом з Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Термінал» писав, в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» припинене фінансування видатків за статтею «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження».