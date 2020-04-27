Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони — Буславець

Обновлено: Апрель 27, 2020. Тэги: , ,

Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони — Буславець

У найближчі тижні Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомила в.о. Міністра Ольга Буславець у своєму пості у Facebook.

«Сьогодні питання безпеки в зоні відчуження залишається у фокусі уваги як України, так і світової спільноти. Адже все, що відбувається в районі Чорнобиля, прямо або побічно впливає на життя і розвиток усієї Європи. Саме тому Міністерство енергетики та захисту довкілля України постійно працює над посиленням заходів з безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Уже в найближчі тижні Міністерство представить на розгляд Президенту і Кабінету Міністрів план дій на цій території, зокрема  щодо посилення протипожежних заходів», — написала Ольга Буславець.

Вона також підкреслила, що план передбачає низку заходів щодо приведення в безпечний стан об’єкта «Укриття» шляхом демонтажу нестабільних конструкцій старого конофайнмента і залишків конструкцій 4 блока ЧАЕС.

За словами Буславець, крім цього, Мінекоенерго готує пакет дій, які спрямовані на стабілізацію української енергетичної системи.

«Через світову економічну кризу і епідемії COVID-19 галузь опинилася перед новим викликом — необхідністю забезпечити технічну збалансованість енергосистеми, безпечну експлуатацію атомних станцій, надійне постачання електроенергії споживачам. Для цього міністерство залучає до співпраці провідних експертів України», — підкреслила Ольга Буславець.

Вона також зазначила, що запропонований план є частиною і продовженням створеної раніше стратегії безпечної експлуатації ядерних об’єктів.

Крім того, Ольга Буславець повідомила оперативну інформацію щодо пожеж у Чорнобильській зоні, де вона перебувала з офіційним візитом 26 квітня разом з Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Термінал» писав, в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» припинене фінансування видатків за статтею «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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