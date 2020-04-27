НПЗ Беларуси восстановили загрузку практически до 100%

Оба нефтеперерабатывающих завода Беларуси восстановили загрузку практически до стопроцентной.

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, пишет Прайм.

В середине апреля пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что Беларусь работает по заключению нефтяных контрактов на апрель с компаниями российской «большой пятерки» и некоторыми другими, общий объем законтрактованного сырья уже приближается к 2 миллионам тонн, в основном поставки ожидаются от «Роснефти». В концерне отмечали, что благодаря этим поставкам планируется на 100% загрузить оба НПЗ страны, которые с начала 2020 года были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным поставщиком сырья — Россией, и восстановить экспорт нефтепродуктов в полном объеме.

«Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (с падением мировых цен на нефть – ред.), восстановили все резервы, все емкости. Загруженность (НПЗ республики — ред.) близка к стопроцентной», — заявил Крутой в эфире телеканала ОНТ в субботу.

Ранее, в апреле, Лукашенко на фоне падения мировых цен на нефть поручил создать в стране стратегический запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи. Белорусский лидер также потребовал от чиновников строго исполнять обязательства по хранению нефтепродуктов, которые будут выработаны из закупленной по низким ценам нефти.

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