НПЗ Беларуси восстановили загрузку практически до 100%

Обновлено: Апрель 27, 2020. Тэги: , ,

НПЗ Беларуси восстановили загрузку практически до 100%

Оба нефтеперерабатывающих завода Беларуси восстановили загрузку практически до стопроцентной.

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, пишет Прайм.

В середине апреля пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что Беларусь работает по заключению нефтяных контрактов на апрель с компаниями российской «большой пятерки» и некоторыми другими, общий объем законтрактованного сырья уже приближается к 2 миллионам тонн, в основном поставки ожидаются от «Роснефти». В концерне отмечали, что благодаря этим поставкам планируется на 100% загрузить оба НПЗ страны, которые с начала 2020 года были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным поставщиком сырья — Россией, и восстановить экспорт нефтепродуктов в полном объеме.

«Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (с падением мировых цен на нефть – ред.), восстановили все резервы, все емкости. Загруженность (НПЗ республики — ред.) близка к стопроцентной», — заявил Крутой в эфире телеканала ОНТ в субботу.

Ранее, в апреле, Лукашенко на фоне падения мировых цен на нефть поручил создать в стране стратегический запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи. Белорусский лидер также потребовал от чиновников строго исполнять обязательства по хранению нефтепродуктов, которые будут выработаны из закупленной по низким ценам нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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