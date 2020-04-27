У квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння — Коболєв

Обновлено: Апрель 27, 2020. Тэги: , ,

У квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння — Коболєв

Ціни на газ у Європі, від яких залежить ціни на газ для промисловості та для населення в України, у травні будуть знижуватися ще більше. Нафтогаз наразі припинив імпорт цього газу до України.

Про це сказав голова Нафтогазу Андрій Коболєв в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомила пресслужба Нафтогазу.

«Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми нещодавно побачили від’ємну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде дещо нижчою», — сказав Коболєв.

Він зазначив, що наразі Україна має рекордні обсяги газу у підземних сховищах, адже восени 2020 року готувалася до ймовірного припинення транзиту газу з Росії. Оскільки транзит продовжився, а зима була рекордно теплою, то по закінченню опалювального сезону запаси газу у сховищах були на 4 мільярди кубометрів більшими, ніж зазвичай.

«Наразі ми, як Нафтогаз, не імпортуємо газ, газ імпортують в основному приватні трейдери», — додав Коболєв.

«Термінал» писав, можливості зниження ціни на газ для населення на 14% з’явилась завдяки тому, що ринок природного газу в Україні наразі перенасичений.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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