Український ринок газу минулого тижня «лихоманило» — УЕБ

Активність на УЕБ була високою, як у позиціях на купівлю ресурсу, так і на продаж. У зв’язку з низькими цінами продавці намагались продати природний газ, побоюючись подальшого зниження, а покупці – купити, скориставшись різким падінням ціни.

Про це йдеться на сайті Української енергетичної біржі.

Загалом ініціаторами тогів були 10 компаній, серед них були активними компанії, які не є постійними учасниками аукціонів. Так, на продаж пропонували природний газ Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджі, Де Трейдинг тощо, на купівлю – Укрспирт, Укравтогаз, Нафтогаз Трейдинг, Укргазздобич тощо. Стартові ціни суттєво знизились, як і ціни продажу, порівняно з попереднім тижнем.Так, середня стартова ціна ресурсу квітня складала 3381 грн., травня – 3348 грн., червня – 3650 грн., ресурсу в ПСГ – 3419 грн. за тис. куб. м. Протягом тижня стартові ціни також знижувались. Так, середня стартова ціна у п’ятницю порівняно з понеділком була нижча на 6% для ресурсу квітня, на 9% для ресурсу в ПСГ та 11% — для ресурсу травня.

Більш успішними по реалізації були позиції на закупівлю природного газу. Наприклад, Укравтогаз та Укрспирт закупили загалом 6,19 млн. куб. м. ресурсу травня за цінами відповідно 2988 та 2996 грн. за тис. куб. м.

Нафтогаз Трейдинг ініціював позиції як на продаж, так і на закупівлю природного газу, проте результативними були позиції лише на продаж. Компанія реалізувала в п’ятницю 2400 тис. куб. м. ресурсу в ПСГ та 200 тис. куб. м. ресурсу травня.

Таким чином, біржові котирування ресурсу квітня станом на п’ятницю становлять 3274 грн., травня – 3100 грн. та ресурсу в ПСГ – 3106 грн. за тис. куб. м.

Разом із різким падінням цін нафти в понеділок продовжували та посилили зниження ціни природного газу. Так, наприклад, 24 квітня котирування «день наперед» на TTF 5,8 євро/Мвт-год, що нижче за показник минулого тижня на 14%. При переведенні у частіше використовувані в Україні одиниці розрахунку ціни, бачимо, що ціни на різних хабах становили від 66 до 96 дол./тис. куб. м.

Ціни контрактів з поставкою у відповідний строк, дол/тис. м. куб, 24 квітня

Ціни знижуються під впливом перепостачання, зменшення споживання, нестабільності ринків супутніх енергоресурсів та ін.

Котирування нафти WTI у понеділок досягнули від’ємних значень в основному через те, що за умов перевиробництва та обмеженого попиту нафту вже немає де зберігати. Також знизились котирування Brent, але не так критично. Станом на п’ятницю, 24 квітня, ціна нафти укріпилась, червневі ф’ючерси нафти Brent досягнули знач ення 22 дол./барель.