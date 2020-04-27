Укртранснафта планує зберігати нафту в трубопроводах

«Укртранснафта» пропонує Міністерству фінансів розробити нормативно-правові засади для зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі «митний склад».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Надання об’єктам трубопровідного транспорту статусу «митний режим» дозволить замовникам зберігати нафту в нафтотранспортній системі України протягом 1095 днів без оподаткування та митних зборів, а товариству – отримувати додатковий дохід від надання послуг зі зберігання», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що для якомога більшого залучення замовників послуг зі зберігання нафти в режимі «митний склад» доцільно передбачити їх звільнення від сплати митних платежів при розміщенні нафти на зберігання, оскільки встановлення збору щонайменше на рівні 20% від митної вартості товару в рази зменшує економічну привабливість такої послуги.

Беручи до уваги ситуацію, що склалася на ринку нафти, зокрема, через пандемію коронавірусу «Укртранснафта» очікує зменшення обсягів транзиту нафти територією України, а отже і зменшення доходу. Тому такий додатковий вид діяльності, як зберігання нафти, дозволить частково компенсувати недоотриманий дохід та виконати свої зобов’язання перед працівниками товариства.

Читайте також в «Терміналі», «Укртранснафта» у січні-лютому 2020 року збільшило обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в лютому — на 32% порівняно з лютим 2019 року.