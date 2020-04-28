2020-04-28: Нефть Brent торгуется по $19 за баррель

Обновлено: Апрель 28, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-04-28: Нефть Brent торгуется по $19 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне  в ходе торгов снизились в цене до 19,10 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН  со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,45%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 11,07 доллара за баррель, потеряв 13,38%.

Нефть продолжает дешеветь, WTI упала еще на 15%, пишет «Investing.com».

WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще на 15% — до $11 за баррель, на фоне распродаж фьючерсов крупнейшим ETF и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 вторника составляет $18,96 за баррель, что на 5,1% ($1,03) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 14,7% ($1,88) — до $10,90 за баррель. В понедельник снижение составило 25%.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы — по мере приближения их к срокам экспирации — вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет и в США, Европе после снятия карантинных ограничений.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как «слишком поздно, слишком мало».

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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