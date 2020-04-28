2020-04-28: Тернопольская область лидирует в снижении цен на ДТ

28 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снижались скачкообразно. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Тернопольской области в сегменте ДТ.



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Тернопольская область заняла 19-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Херсонской (21,84 грн/л), Черниговской (21,87 грн/л) и Сумской (21,95 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Тернопольской области за день составило 0,26 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,73 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,49 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 29 марта и составляла 25,22 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Маркет (18.4)

БРСМ-Нафта (18.99)

ВВА (19.0)

AMIC (19.99)

ANP (22.0)

Авиас (22.0)

Авиас Плюс (22.0)

Укрнафта (22.07)

SUN OIL (21.99)

Green Wave (22.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 18,4 грн/л. до максимальных 25,49 грн/л.