2020-04-28: В рознице продолжают дешеветь светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.51% (-11.0 коп/л) до 21.81 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.54% (-13.0 коп/л) до 23.31 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.69% (-16.0 коп/л) до 22.52 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 апреля 2020 г. подешевел на 0.92% (-8.0 коп/л) до 8.89 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.81 17.89 -0.51 -3.64 Бензин А-95 евро 23.31 18.89 -0.54 -3.48 Дизельное топливо Евро 22.52 17.00 -0.69 -3.64 Сжиженный газ 8.89 6.50 -0.92 -4.79

Для справки:

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