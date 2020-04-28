2020-04-28: В рознице продолжают дешеветь светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.51% (-11.0 коп/л) до 21.81 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.54% (-13.0 коп/л) до 23.31 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.69% (-16.0 коп/л) до 22.52 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 апреля 2020 г. подешевел на 0.92% (-8.0 коп/л) до 8.89 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.81
|17.89
|-0.51
|-3.64
|Бензин А-95 евро
|23.31
|18.89
|-0.54
|-3.48
|Дизельное топливо Евро
|22.52
|17.00
|-0.69
|-3.64
|Сжиженный газ
|8.89
|6.50
|-0.92
|-4.79
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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