Через балансове обмеження АЕС недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії

На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 200,25 млн кВт-г електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі НАЕК «Енергоатом».
«Минулої доби, 27 квітня, станціями вироблено 200,25 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії», — додали у компанії.
«28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків», — повідомили у НАЕК.
Зокрема:
- Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.
- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 131-а доба капітального планового ремонту.
- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13-а доба капітального планового ремонту.
- На енергоблоці №2 Южно-Украінської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 745 МВт, РАЕС – 2 520 МВт, ЮУАЕС – 1 340 МВт, ХАЕС – 1 690 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
«Термінал» писав, «Енергоатом» повідомив Мінекоенерго та НКРЕКП про намір вимушеного застосування права за договором щодо зменшення обсягу відпуску електричної енергії Гарантованому покупцю у травні 2020 року.