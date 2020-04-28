Через балансове обмеження АЕС недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії

Обновлено: Апрель 28, 2020. Тэги: ,

Через балансове обмеження АЕС недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії

На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 200,25 млн кВт-г електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі НАЕК «Енергоатом».

«Минулої доби, 27 квітня, станціями вироблено 200,25 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії», — додали у компанії.

«28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків», — повідомили у НАЕК.

Зокрема:

  • Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.
  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 131-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Южно-Украінської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 745 МВт, РАЕС – 2 520 МВт, ЮУАЕС – 1 340 МВт, ХАЕС – 1 690 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

«Термінал» писав, «Енергоатом» повідомив Мінекоенерго та НКРЕКП про намір вимушеного застосування права за договором щодо зменшення обсягу відпуску електричної енергії Гарантованому покупцю у травні 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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