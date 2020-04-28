Fitch погіршив рейтинг “В” Нафтогазу з “позитивного” на “стабільний”

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рівні «B», але погіршило прогноз з «позитивного» на «стабільний».
Про це йдеться в повідомленні Fitch, пише УНІАН.
Зазначається, що перегляд прогнозу рейтингу державних компаній слідує за переглядом суверенного рейтингу України (B / Стабільний).
Згідно з повідомленням, автономний кредитний профіль (SCP) «Нафтогазу» відображає перетворення його бізнес-профілю після поділу його газотранспортного бізнесу в компанії, що займаються видобутком і оптовим постачанням природного газу. Він також відображає можливе погіршення фінансового профілю через очікувану волатильність операцій після поділу, очікуваного зниження прибутку у 2020 році через набагато нижчі ціни на газ, невизначеності щодо внутрішнього регулювання цін і макроекономічних проблем в результаті пандемії COVID-19, а також невизначеності щодо регулювання внутрішніх цін і стягнення дебіторської заборгованості на тлі слабшої внутрішньої економіки.