Президент Венесуэлы сменил высшее руководство нефтяной отрасли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил высшее руководство нефтяной отрасли с целью проведения реформ. Он назначил временным министром нефти руководителя министерства промышленности и производства Тарека Эль Аиссами.

Об этом пишет АНГИ.

Временным президентом и главой совета директоров компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в ранге замминистра нефти — двоюродный брата покойного президента Уго Чавеса Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса.

Согласно тексту указа, назначение действующего министра промышленности и производства производится с целью реструктуризации и реорганизации министерства нефти, чтобы обеспечить национальную энергетическую безопасность и защиту промышленности от внешней и внутренней агрессии, влияющей на производство и сбыт нефти.

На фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро 20 февраля заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в нефтяной отрасли. Комиссию по реструктуризации PDVSA возглавил тогда Тарек Эль Аиссами.

Двадцать девятого февраля, после того, как разведка страны задержала руководителей отделов снабжения и торговых операций PDVSA, стало известно о первых серьезных перестановках в руководстве компании — указом президента были назначены новые вице-президенты по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.

«Терминал» писал, Венесуэла, чья нефтяная промышленность пострадала от санкций США, пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, начала продавать сырье «по удивительно низкой» стоимости.