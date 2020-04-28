Укргідроенерго вживає належних заходів для підтримки оптимального рівня води в басейнах Дніпра та Дністра

Зважаючи на низьку водність та з метою створення стратегічного запасу води, ще на початку року було прийняте відповідне рішення Міжвідомчою комісією щодо наповнення дніпровських водосховищ.

Інформує компанія Укргідроенерго.

У заяві повідомляється, що цьогорічне маловоддя суттєво відзначиться на роботі гідроенергетичної галузі. Проте, головною метою, як для держави в цілому, так і для Укргідроенерго зокрема, було і залишається забезпечення питною водою українців та потреб зрошення південних регіонів.

Компанія опинилася в досить складній ситуації. Втім, не дивлячись на суттєве зменшення прибутків, Укргідроенерго вживає усіх належних заходів, аби підтримувати оптимальний рівень в басейнах Дніпра та Дністра і для забезпечення водою користувачів, і задля того, щоб Об’єднана енергосистема України не залишилась без мобільного та аварійного резерву потужності. На станціях Товариства розроблені та впроваджуються заходи щодо ефективного розподілу ресурсів для неухильного забезпечення встановлених рівнів води у водосховищах.

Раніше «Термінал» писав, що Мінекоенерго достроково припинило повноваження голови наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».