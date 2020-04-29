2020-04-29: Нефть Brent вновь торгуется выше $21 за баррель

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-04-29: Нефть Brent вновь торгуется выше $21 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 21,09 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,08%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 13,53 доллара за баррель, прибавив 9,64%.

Цены на нефть продолжают резкие скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе, пишет «Investing.com».

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Продолжается восстановление спроса на нефть в Китае. На этом фоне цена нефти WTI с поставкой в конце года во вторник была $27-28.

В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в среду к 7:42 мск на 9,56% ($1,18) — до $13,52 за баррель. Во вторник в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%. По итогам вчерашних торгов июньский фьючерс на WTI снизился на 3,44% ($0,44) — до $12,34.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:40 мск среды составляет $21,00 за баррель, что на 2,64% ($0,54) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов цены выросли на 2,35% ($0,47) и составили $20,46 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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