Міненерго розробило новий енергетичний баланс України

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: ,

Міненерго розробило новий енергетичний баланс України

28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

Повідомляє сайт Міненерго.

Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, затверджений Міністерством енергетики 4 листопада 2019 року передбачав, що у протягом року буде спожито 153 млрд  кВт/год. Але загальна розбалансованість сектору електроенергетики, тепла зима, а також додаткове зниження споживання через епідемію COVID-19 призвели до суттєвого зменшення реальних показників відносно прогнозних. Через це в енергетиці виникли додаткові проблеми.

Щоб вирішити  потенційні проблеми, Міненерго і затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% до 138 млрд  кВт/год.

Зокрема, новий енергобаланс має вирішити проблеми в окремих галузях енергетики.

В атомній енергетиці – це регулярна зміна навантажень на блоки АЕС через падіння попиту, що є в край небезпечним, проведення ремонтних робіт на АЕС, які довгий час відкладалися. А також — оздоровлення фінансового стану НАЕК «Енергоатом».

У вугільній енергетиці – вимушене призупинення роботи шахт і близько 40 тис. шахтарів, а також рекордна кількість вугілля на складах, що сформувалася внаслідок збільшення імпорту вугілля та появи імпорту електроенергії, а також зменшення споживання.

У гідроенергетиці – суттєве зменшення генерації  (до 40%) через недостатньо високий рівень води у річках через брак опадів взимку і навесні. Це суттєво обмежує доступний обсяг маневреної потужності для балансування енергосистеми і загрожує виникненням аварійних ситуацій.

У подальшому Міністерство планує запровадити ще ряд заходів, щоб запобігти кризовій ситуації: реформувати систему PSO, щоб НАЕК «Енергоатом» міг отримувати ринкову вартість за власну електроенергію; вирішити проблему зростання ВДЕ та навантаження на ДП «Гарантований покупець» «зеленного тарифу»; забезпечити погашення боргів і стабілізувати роботу всіх його сегментів.

Раніше «Термінал» писав, що «Енергоатом» обмежив відпуск електричної енергії «Гарантованому покупцю».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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