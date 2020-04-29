Нафтогаз у 2019 році отримав чистого прибутку 63 млрд грн

У 2019 році консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба НАК.

Основні результати 2019 року:

• Підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

• Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 110 млрд грн. Ця сума включає 55,7 млрд грн компенсації за результатами позитивного рішення у арбітражі щодо транзитного контракту, за вирахуванням податку на прибуток. До оподаткування сума отриманої компенсації склала 2,9 млрд дол. США, еквівалент 68 млрд грн.

• Державний бюджет вже отримав з цієї суми 12,2 млрд грн податку на прибуток і отримає додатково 48,2 млрд грн у вигляді дивідендів Нафтогазу за 2019 рік.

• Група успішно завершила відокремлення функції оператора газотранспортної системи.

• Укладено новий п’ятирічний контракт на транзит газу з гарантованими доходами та надходженнями у валюті.

• Нафтогаз випустив єврооблігації на суму 835 млн дол. США та 600 млн євро.

• Загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджету у 2019 році, перевищила 20 млрд грн, включаючи 90% чистого прибутку за 2018 рік та проміжні дивіденди за 2019 рік.

Читайте в «Терміналі», Група Нафтогаз з початку карантину направила 8 млн грн на допомогу медикам громад регіонів, в яких працюють адміністративні та виробничі потужності Нафтогазу. Ці кошти використали для закупівлі засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і медичного обладнання.