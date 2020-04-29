Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов 29 апреля на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по Киеву составляла $24,48 за баррель, что на 7,65% ($1,74) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 26,26% ($3,24) — до $15,58 за баррель.

Ранее «Терминал» писал о том, что НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине.