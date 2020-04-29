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Обсяг газу в сховищах збільшився до 16 млрд куб. м

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: , ,

Обсяг газу в сховищах збільшився до 16 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 квітня збільшився до 16,435 млрд куб. м.

Про це свідчать дані ТОВ «Оператор ГТС України».

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 37,62 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 27 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 15,34 млн куб. м, з Угорщини — 15,06 млн куб. м, з Польщі — 4,32 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Читайте ще в «Терміналі», в першому кварталі 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» сплатив до бюджетів всіх рівнів податків та зборів у сукупному обсязі 1 млрд 511 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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