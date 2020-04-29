Обсяг газу в сховищах збільшився до 16 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 квітня збільшився до 16,435 млрд куб. м.
Про це свідчать дані ТОВ «Оператор ГТС України».
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 37,62 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 27 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 15,34 млн куб. м, з Угорщини — 15,06 млн куб. м, з Польщі — 4,32 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Читайте ще в «Терміналі», в першому кварталі 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» сплатив до бюджетів всіх рівнів податків та зборів у сукупному обсязі 1 млрд 511 млн грн.