Оператори ГТС України та Угорщини створили на кордоні єдину віртуальну точку з’єднання «Берег»

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: ,

Оператори ГТС України та Угорщини створили на кордоні єдину віртуальну точку з’єднання «Берег»

Оператор ГТС України (ОГТСУ) і оператор ГТС Угорщини (FGSZ) уклали нову угоду про взаємодію. Вона передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання – «Берегово DN1400» та «Берегдароц DN800» – в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем «Берег», яка набирає чинності з 1 травня 2020 року.

Інформує «Оператор ГТС України».

Таке об’єднання є однією з вимог, передбачених  мережевим кодексом ЄС з розподілу потужностей. Для України та Угорщини воно стало можливим лише у 2020 році, оскільки з 1 січня 2020 року єдині бізнес-правила почали застосовуватись у обох точках міждержавного з’єднання – «Берегово» та «Берегдароц».

ОГТСУ та FGSZ звертають увагу користувачів мережі: з 1 травня 2020 року запити на бронювання потужності та номінації / реномінації подаються лише для віртуальної точки міждержавного з’єднання «Берег». З 7:00 (за Києвом) 1 травня 2020 року користувачам мережі не потрібно обирати, через яку точку з’єднання слід здійснювати транспортування газу, а лише вказати напрямок транспортування.

Вже заброньовані потужності користувачів мереж по точках міждержавного з’єднання «Берегово» та «Берегдароц» будуть автоматично перенесені на потужності нової віртуальної точки міждержавного з’єднання «Берег», а користувачі мережі отримають сповіщення стосовно раніше заброньованої потужності.

Відповідно до угоди про взаємодію об’єм потужності на створеній віртуальній точці міждержавного з’єднання є наступним:

Напрямок Україна – Угорщина:
Гарантована потужність:  1 895 054 m3/h (0 oC) (21.484.974 kWh/h)
Переривчаста потужність: 1 686 576 m3/h (0 oC) (19.121.377 kWh/h)

Напрямок Угорщина – Україна:
Гарантована потужність: 0 m3/h(n)
Переривчаста потужність: 3 581 630 m3/h (0 oC) (40.606.351 kWh/h)

Бронювання потужностей відбуватиметься відповідно до діючих мережевих кодексів України та Угорщини.

Раніше «Термінал» писав про те, що український та словацький оператори ГТС запускають віртуальний реверс.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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