Спрос на газ в мире по итогам 2020 года может снизиться на 3-5%

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: , ,

Спрос на газ в мире по итогам 2020 года может снизиться на 3-5%

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 3-5%, при этом интригой остается, кто на этом фоне сократит поставки – производители трубопроводного газа или СПГ.

Об этом пишет Прайм.

«Газовая отрасль пострадала от падения спроса в меньшей степени, чем нефтяная. Спрос на газ сокращается в основном в промышленности и в коммерческом секторе. В электроэнергетике его динамика в первую очередь зависит от особенностей национального регулирования и структуры мощностей. В целом можно говорить о 3-5% сокращении среднегодового мирового спроса на газ», — пишет агенство.

В целом, газовый рынок выглядит более устойчивым, чем нефтяной, однако в Европе сильное падение спроса во втором и третьем кварталах на фоне высокого заполнения ПХГ может спровоцировать ситуацию, схожую с той, что сложилась в нефтяной сфере.

«Основная интрига будет в том, кто сократит поставки – производители сетевого газа или СПГ, и будут ли они делать попытки договориться о скоординированном сокращении предложения для поддержания цен, по аналогии с ОПЕК+, или применять весь арсенал методов неэкономической конкуренции», — указывают эксперты.

В кратко- и среднесрочной перспективе существует значительный риск сдвига сроков реализации текущих газовых проектов в мире (новые трубопроводы, заводы СПГ, газохимические производства), также возможна отмена особенно капиталоемких из них. Кроме того, новым крупным проектам в случае недостатка господдержки будет сложнее получить необходимое банковское финансирование, говорится в докладе.

Читайте еще, очередная неделя коронавирусного кризиса открыла Европе новые минимальные уровни спотовых цен на газ, и сильнее всего он подешевел в Великобритании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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