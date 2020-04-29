У цехах АТ «Турбоатом» триває робота над обладнанням для НАЕК «Енергоатом»

Готовий під відвантаження для блока №5 Запорізької АЄС перший корпус конденсатора (6 модулів). Також готові під остаточне контрольне збирання 2 модуля другого корпусу конденсатора. Над чотирма іншими модулями робота триває.

Інформує прес-центр АТ «Турбоатом».

Щодо третього корпусу конденсатора Запорізької АЄС, то зараз у цеху 72 на завершальному етапі слюсарні роботи під набивку корпуса конденсатора охолоджувальними трубками. Задача виробництва — завершити всі ці роботи у липні поточного року.

Щодо обладнання для блоку №2 Южно-Української АЕС, то в цьому місяці завершене виготовлення ротора високого тиску, тим самим повністю виготовлене обладнання циліндру високого тиску. У цехах виробництва продовжуються роботи над обладнанням циліндру середнього тиску.

Програма модернізації обладнання 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС на 5-річний період — до 2024 року була підписана між «Енергоатомом» і «Турбоатомом» 27 серпня 2019 року. Тоді ж був підписаний договір на виготовлення і постачання конденсатора «блочно-модульного» виконання для заміни конденсатора турбіни К-1000-60/1500-2 на енергоблоці №5 Запорізької АЕС. Він забезпечить підвищення надійності експлуатації енергоблока і підвищить його потужність на 25-60 МВт.

Договір на модернізацію проточної частини турбіни-мільйонника на Южно-Українській АЕС було підписано з НАЕК «Енергоатом» 25 лютого поточного року, він став першим договором «Турбоатома» на модернізацію проточної частини турбіни-мільйонника в Україні. Підприємство має позитивний досвід виконання аналогічної роботи для замовників за межами країни, в тому числі на блоці №5 АЕС «Козлодуй» (Болгарія).

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