У цехах АТ «Турбоатом» триває робота над обладнанням для НАЕК «Енергоатом»

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: , ,

У цехах АТ «Турбоатом» триває робота над обладнанням для НАЕК «Енергоатом»

Готовий під відвантаження для блока №5 Запорізької АЄС перший корпус конденсатора (6 модулів). Також готові під остаточне контрольне збирання 2 модуля другого корпусу конденсатора. Над чотирма іншими модулями робота триває.

Інформує прес-центр АТ «Турбоатом».

Щодо третього корпусу конденсатора Запорізької АЄС, то зараз у цеху 72 на завершальному етапі слюсарні роботи під набивку корпуса конденсатора охолоджувальними трубками. Задача виробництва — завершити всі ці роботи у липні поточного року.

Щодо обладнання для блоку №2 Южно-Української АЕС, то в цьому місяці завершене виготовлення ротора високого тиску, тим самим повністю виготовлене обладнання циліндру високого тиску. У цехах виробництва продовжуються роботи над обладнанням циліндру середнього тиску.

Програма модернізації обладнання 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС на 5-річний період — до 2024 року була підписана між «Енергоатомом» і «Турбоатомом» 27 серпня 2019 року. Тоді ж був підписаний договір на виготовлення і постачання конденсатора «блочно-модульного» виконання для заміни конденсатора турбіни К-1000-60/1500-2 на енергоблоці №5 Запорізької АЕС. Він забезпечить підвищення надійності експлуатації енергоблока і підвищить його потужність на 25-60 МВт.

Договір на модернізацію проточної частини турбіни-мільйонника на Южно-Українській АЕС було підписано з НАЕК «Енергоатом» 25 лютого поточного року, він став першим договором «Турбоатома» на модернізацію проточної частини турбіни-мільйонника в Україні. Підприємство має позитивний досвід виконання аналогічної роботи для замовників за межами країни, в тому числі на блоці №5 АЕС «Козлодуй» (Болгарія).

Читайте у «Терміналі»: Енергоатом посилив запобіжні заходи на українських АЕС щодо мінімізації розповсюдження COVID-19.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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