2020-04-30: Нефть Brent торгуется выше $24 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 24,75 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 9,80%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 17,02 доллара за баррель, прибавив 13,01%.

Нефтяные цены продолжают повышаться сегодня на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители, пишет «Investing.com».

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составила $24,69 за баррель, что на 9,54% ($2,15) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Фьючерс на на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:11 мск подорожал на 14,48% ($2,18) — до $17,24 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

Вчера рост цен поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

«Растет оптимизм, что карантинные меры будут ослаблены, и это даст спросу на нефть дозу адреналина», — сказал Financial Times Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит «зеленые ростки» восстановления спроса. «В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов — то есть с 75% до 55-60%, — сообщил Новак. — С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться».

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.