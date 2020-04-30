2020-04-30: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ немного снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 апреля 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.68% (-36.0 коп/л) до 21.34 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.79% (-42.0 коп/л) до 22.82 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.54% (-34.0 коп/л) до 22.09 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 апреля 2020 г. подешевел на 0.77% (-7.0 коп/л) до 8.75 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.34 17.50 -1.68 -4.71 Бензин А-95 евро 22.82 17.39 -1.79 -4.68 Дизельное топливо Евро 22.09 16.00 -1.54 -4.40 Сжиженный газ 8.75 6.45 -0.77 -4.30

Для справки:

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