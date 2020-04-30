2020-04-30: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ немного снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 апреля 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.68% (-36.0 коп/л) до 21.34 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.79% (-42.0 коп/л) до 22.82 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.54% (-34.0 коп/л) до 22.09 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 апреля 2020 г. подешевел на 0.77% (-7.0 коп/л) до 8.75 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.34
|17.50
|-1.68
|-4.71
|Бензин А-95 евро
|22.82
|17.39
|-1.79
|-4.68
|Дизельное топливо Евро
|22.09
|16.00
|-1.54
|-4.40
|Сжиженный газ
|8.75
|6.45
|-0.77
|-4.30
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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