Рубрика | Украина

АРМА оголосила конкурс на арештовані акції компанії “Газпрому”

Обновлено: Апрель 30, 2020. Тэги: , ,

АРМА оголосила конкурс на арештовані акції компанії “Газпрому”

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ “Газтранзит”, які Вищий антикорупційний суд передав до АРМА 13 квітня.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

“Йдеться про 16 650 іменних акцій “Газтранзиту”, власником якого є російський “Газпром”. Номінальна вартість кожної акції — 2 000 гривень. До майбутнього управителя АРМА пред’являє ряд вимог, зокрема учасники конкурсу повинні володіти досвідом у сфері будівництва, реконструкції та експлуатації газопроводів, газорозподільчих мереж і станцій, підземних сховищ газу та АЗС“, — йдеться в повідомленні.

Прийом документів триватиме протягом 10 календарних днів з моменту публікації оголошення про конкурс.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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