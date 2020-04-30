АРМА оголосила конкурс на арештовані акції компанії “Газпрому”

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ “Газтранзит”, які Вищий антикорупційний суд передав до АРМА 13 квітня.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
“Йдеться про 16 650 іменних акцій “Газтранзиту”, власником якого є російський “Газпром”. Номінальна вартість кожної акції — 2 000 гривень. До майбутнього управителя АРМА пред’являє ряд вимог, зокрема учасники конкурсу повинні володіти досвідом у сфері будівництва, реконструкції та експлуатації газопроводів, газорозподільчих мереж і станцій, підземних сховищ газу та АЗС“, — йдеться в повідомленні.
Прийом документів триватиме протягом 10 календарних днів з моменту публікації оголошення про конкурс.