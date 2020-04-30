«Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії

Т.в.о. президента Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Петро Котін назвав обґрунтованим зниження об’ємів генерації і призупинення роботи блоків АЕС, передбачених новим Прогнозним балансом електричної енергії ОЕС України.

Інформує сайт Міненерго.

На першому засіданні Антикризового енергетичного штабу Петро Котін зазначив, що за попереднім енергобалансом у 2020 році АЕС мали виробити 80,3 млрд кВт/годин. Під час консультацій про перегляд енергобалансу виникли дискусії щодо того, наскільки обґрунтованою є нова цифра 73,7 млрд кВт/годин. Але, проаналізувавши ситуацію по минулому року і по цьому року, «Енергоатом» визнав, шо реально на сьогоднішній день енергетична система України може прийняти тільки такий об’єм електроенергії від АЕС.

Котін додав, що якщо НАЕК отримає підтримку від держави і будуть прийняті закони, які дозволять погасити заборгованість перед підприємством, – це дозволить «Енергоатому» у 2020 році забезпечити фінансову стабільність компанії, у тому числі – реалізацію інвестиційних програм, ремонтну кампанію, виплату заробітної плати співробітникам тощо. Крім того, якщо ситуація з енергобалансом зміниться і буде фізична можливість збільшити виробництво електроенергії – зупинені блоки запустять протягом двох діб.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту довкілля представило комплекс кроків для виведення енергетичної системи України з кризи.