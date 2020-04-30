«Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії

Обновлено: Апрель 30, 2020. Тэги: ,

«Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії

Т.в.о. президента Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Петро Котін назвав обґрунтованим зниження об’ємів генерації і призупинення роботи блоків АЕС, передбачених новим Прогнозним балансом електричної енергії ОЕС України.

Інформує сайт Міненерго.

На першому засіданні Антикризового енергетичного штабу Петро Котін зазначив, що за попереднім енергобалансом у 2020 році АЕС мали виробити 80,3 млрд кВт/годин. Під час консультацій про перегляд енергобалансу виникли дискусії щодо того, наскільки обґрунтованою є нова цифра 73,7 млрд кВт/годин. Але, проаналізувавши ситуацію по минулому року і по цьому року, «Енергоатом» визнав, шо реально на сьогоднішній день енергетична система України може прийняти тільки такий об’єм електроенергії від АЕС.

Котін додав, що якщо НАЕК отримає підтримку від держави і будуть прийняті закони, які дозволять погасити заборгованість перед підприємством, – це дозволить «Енергоатому» у 2020 році забезпечити фінансову стабільність компанії, у тому числі – реалізацію інвестиційних програм, ремонтну кампанію, виплату заробітної плати співробітникам тощо. Крім того, якщо ситуація з енергобалансом зміниться і буде фізична можливість збільшити виробництво електроенергії – зупинені блоки запустять протягом двох діб.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту довкілля представило комплекс кроків для виведення енергетичної системи України з кризи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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