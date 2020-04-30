Міністерство енергетики та захисту довкілля представило комплекс кроків для виведення енергетичної системи України з кризи

Обновлено: Апрель 30, 2020. Тэги: ,

Міністерство енергетики та захисту довкілля представило комплекс кроків для виведення енергетичної системи України з кризи

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець провели перше засідання Антикризового енергетичного штабу. До штабу увійшли понад 30 представників зацікавлених ЦОВВ,  енергогенеруючих компаній, вугільної галузі, профспілок, народні депутати.

Передає Міненерго.

Ольга Буславець зазначила, що енергетична галузь сьогодні перебуває в системній кризі, яка проявляється у фізичній і фінансовій розбалансованості.

Фізична розбалансованість виникла, зокрема, через: зменшення споживання електроенергії з жовтня минулого року внаслідок теплої зими і карантинних заходів; імпорт електроенергії з Білорусі і Росії, поставки з якої склали на суму приблизно  5 млрд гривень; накопичення на складах шахт і ТЕС надмірної кількості вугілля, на яке нема попиту; зростання генерації з ВДЕ з негарантованим графіком виробництва електроенергії, що створює значні ризики для роботи енергетичної системи.

Фінансова розбалансованість виникла через надлишковий обсяг електроенергії та штучні адміністративні обмеження, що спотворило ціноутворення на ринку електричної енергії та спричинило збиткову роботу енергогенеруючих підприємств. У підсумку це призвело до того, що  ДП «Гарантований покупець» заборгувало підприємством з ВДЕ 7,5 млрд гривень, «Енергоатому» — 4 млрд. У свою чергу «Гарантований покупець» і АЕС не отримали від «Укренерго» 11,1 млрд гривень, а «Укренерго» від споживачів та електропостачальників – 5,3 млрд гривень. ТЕС останні 6 місяців закінчили зі збитками 3,1 млрд гривень, а гідроелектростанції не отримали від «Укренерго» і «Гарантованого покупця» 0,65 млрд гривень.

Серед подальших кроків, які ініційовані Мінекоенерго: укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримку (аукціони). Крім того, щоб підвищити гнучкість енергосистеми і збільшити, у тому числі, частку генерації атомними станціями, планується надати оператору системи передачі право безоплатних обмежень «зеленої» генерації впродовж визначеної кількості годин. Водночас умови реструктуризації, як і тривалість таких обмежень, буде погоджено з інвесторами для уникнення ризиків арбітражів.

Серед наступних кроків також перегляд паливного балансу Україні на основі оновленого балансу електричної енергії, щоб визначити кількість вугілля, яка реально потрібна ТЕС. Паливний баланс планується розраховувати на 2-5 років, щоб можна було розробляти довгострокові програми розвитку вугільної галузі. Також планується усунути адміністративні обмеження на ринку електроенергії, щоб виробники не несли збитків через спотворені ціни, вдосконалити систему ПСО з перспективою переходу на європейську модель підтримки населення.

Серед невідкладних заходів — прийняття трьох законопроектів, які дозволять погасити заборгованість перед «Енергоатомом» і «Укргідроенерго» у розмірі 12 млрд гривень, яка сформувалася в старій моделі ринку, спрямувати по 700 млн гривень вивільнених коштів на погашення заборгованості Укренерго перед ВДЕ та АЕС, а також – спрямувати 200 млн євро на заходи з безпеки експлуатації атомних енергоблоків.

Крім того, планується перегляд фінпланів державних компаній і інвестиційних програм. Також планується надати гарантії повернення інвестицій для будівництва маневрених потужностей, які дозволять балансувати енергетичну систему.

За результатами засідання учасники прийняли за основу проект рішення Антикризового енергетичного штабу та домовилися в одноденний строк надати свої пропозиції і доповнення.

Раніше «Термінал» інформував про те, що Міненерго розробило новий енергетичний баланс України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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