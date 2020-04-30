Прийнято за основу проект Закону «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії»

Метою проекту Закону №2386 є погашення дебіторської та кредиторської заборгованості ДП «Енергоринок».
Інформує сайт Верховної Ради.
Законопроект спрямований на впровадження комплексу необхідних заходів, спрямований на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, а також, припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії.
Законопроектом запроваджуються наступні механізми погашенням заборгованості:
- проведення взаєморозрахунків;
- погашення (списання) заборгованості;
- відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов’язанні;
- встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.
Раніше «Термінал» писав про те, що у Верховній Раді пропонують погасити борги енергоринку перед Енергоатомом за рахунок розміщення ОВДП.