Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох атомних енергоблоків

Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% ‒ до 73,7 млрд кВт-год.



Інформує прес-центр РАЕС.

Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% ‒ до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Резерв енергоблока №2 ЗАЕС вже триває з 21 квітня та планується до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС буде перебувати в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.

У повідомленні зазначається, що НАЕК «Енергоатом» буде намагатися використати час вимушеного простою енергоблоків наскільки це буде можливо для оптимізації графіку проведення планових ремонтів, послідовності виведення енергоблоків в ремонт та підготовки до реалізації заходів з модернізації енергоблоків. Енергоблоки, що виведено в резерв, будуть підтримуватися в холодному стані протягом всього резерву з готовністю переходу до гарячого стану та виходу на повну потужність в термін до 2 діб в випадку покращення ситуації з балансом споживання в енергосистемі.

Раніше «Термінал» писав про те, що «Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії.