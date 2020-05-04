2020-05-04: Цены на нефть колеблются

Обновлено: Май 04, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-05-04: Цены на нефть колеблются

Цены на нефть снижаются на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, «совершил ошибку», пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является «важным инструментом» в переговорах с КНР, пишет «Investing.com».

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

«Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных пошлин для китайских товаров, — отмечают аналитики AxiCorp. — Это повышает риски для рынка». «Возобновление торговой войны США и Китая губительно для цен на нефть в долгосрочной перспективе», — цитирует экспертов Dow Jones.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года — 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года — 5,7 млн б/с (на 14%).

«Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен», — отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы — до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 мск составляет $25,98 за баррель, что на $0,46 (1,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,04 (0,15%), до $26,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на $1,35 (6,83%) — до $18,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на $0,94 (5%).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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