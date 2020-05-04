2020-05-04: На АЗС продолжают снижаться цены

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.41% (-9.0 коп/л) до 21.21 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.32% (-7.0 коп/л) до 22.71 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.46% (-10.0 коп/л) до 21.95 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 мая 2020 г. подешевел на 2.26% (-20.0 коп/л) до 8.55 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.21
|16.45
|-0.41
|-3.25
|Бензин А-95 евро
|22.71
|17.45
|-0.32
|-3.13
|Дизельное топливо Евро
|21.95
|15.95
|-0.46
|-3.21
|Сжиженный газ
|8.55
|6.45
|-2.26
|-4.69
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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