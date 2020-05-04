2020-05-04: На АЗС продолжают снижаться цены

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.41% (-9.0 коп/л) до 21.21 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.32% (-7.0 коп/л) до 22.71 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.46% (-10.0 коп/л) до 21.95 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 мая 2020 г. подешевел на 2.26% (-20.0 коп/л) до 8.55 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.21 16.45 -0.41 -3.25 Бензин А-95 евро 22.71 17.45 -0.32 -3.13 Дизельное топливо Евро 21.95 15.95 -0.46 -3.21 Сжиженный газ 8.55 6.45 -2.26 -4.69

Для справки:

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