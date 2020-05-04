Почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про початок будівництва газопроводу Baltic Pipe, який повинен зв’язати родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею через Данію. Відповідну заяву розміщено на сайті польського президента.

Інформує «Європейська правда».

За словами Дуди, 30 квітня компанія Gaz-System (оператор польської мережі газопроводів) підписала контракт на реалізацію цього проєкту з фірмою Saipem Limited і проєкт отримав всі необхідні дозволи в Польщі та Данії.

Відкриття газопроводу заплановано на 1 жовтня 2022 року, а його пропускна спроможність складе 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Дуда окремо підкреслив, що цей проєкт також є частиною важливого співробітництва в рамках «Тримор’я».

Раніше «Термінал» писав, що Gaz-System отримав дозвіл на будівництво наземної частини Baltic Pipe в Польщі.