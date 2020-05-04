Украина после запуска «Турецкого потока» потеряла транзит газа в Турцию и Южную Европу — ОГТСУ

Обновлено: Май 04, 2020. Тэги: , ,

Украина после запуска «Турецкого потока» потеряла транзит газа в Турцию и Южную Европу — ОГТСУ

После запуска первой нитки Турецкого Потока, Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию).

Об этом на странице в Facebook написал  руководитель «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) Сергей Макогон.

«После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки Турецкого Потока, Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 млрд м3).Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021. Поэтому критически важно не допустить окончания строительства Северного Потока — 2, так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года», — написал он.

Для Украины это 2,5-3 млрд долларов ежегодного дохода от транзита.Потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на СП-2 может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как Газпром сможет загрузить только 50% его мощности.Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с СП-2 должна оставаться ключевой задачей не только для Оператор ГТС України Нафтогаз України — Naftogaz, но и для МИДа и МинЭкоЭнерго.

«Терминал» писал, Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут дополнительно принять на хранение 10 миллиардов кубометров газа от европейских газовых компаний на фоне заполнения хранилищ в Европе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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