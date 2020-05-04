В мире было установлено 115 ГВт солнечных электростанций в 2019 году — МЭА

Обновлено: Май 04, 2020. Тэги: ,

В мире было установлено 115 ГВт солнечных электростанций в 2019 году — МЭА

По итогам 2019 г установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 629 ГВт после того как в течение года было построено почти 115 ГВт фотоэлектрических станций.

Об этом пишут ЭлектроВести, ссылаясь на доклад “Snapshot of Global PV Markets 2020” от IEA PVPS.

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Результат прошлого года соответствует краткосрочному прогнозу МЭА, опубликованному в сентябре 2019 г и является абсолютным рекордом для отрасли (см. верхний график).

Крупнейшим рынком по традиции стал Китай, в котором было установлено 30,1 ГВт солнечных электростанций. За ним следуют США (13,3 ГВт) и Индия (9,9 ГВт).

В Евросоюзе было введено в эксплуатацию примерно 16 ГВт. Как мы уже отмечали, крупнейшими рынками Европы в 2019 году стали Испания (4,4 ГВт) и Германия (3,9 ГВт).

На долю Азии пришлось около 57% от общего объема новых мощностей. Такие страны, как Южная Корея, Тайвань и Малайзия, компенсировали снижение спроса в Китае.

Десятка крупнейших рынков мира по установленной мощности солнечной энергетики (справа) и объемам вводов новых мощностей в 2019 г (слева) показана на следующем графике:

Как мы видим, теперь входной билет в первую десятку по установленной мощности – это 10 (9,9) ГВт установленной мощности. В прошлом году было достаточно восьми гигаватт.

Также следует отметить, что в 2019 году десять стран ввели в эксплуатацию более 3 ГВт солнечных электростанций. В докладе отмечено, что фотоэлектрические системы, установленные во всем мире, в настоящее время способны покрыть около 3% мирового спроса на электроэнергию.

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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