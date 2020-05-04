В мире было установлено 115 ГВт солнечных электростанций в 2019 году — МЭА

По итогам 2019 г установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 629 ГВт после того как в течение года было построено почти 115 ГВт фотоэлектрических станций.

Об этом пишут ЭлектроВести, ссылаясь на доклад “Snapshot of Global PV Markets 2020” от IEA PVPS.



Результат прошлого года соответствует краткосрочному прогнозу МЭА, опубликованному в сентябре 2019 г и является абсолютным рекордом для отрасли (см. верхний график).

Крупнейшим рынком по традиции стал Китай, в котором было установлено 30,1 ГВт солнечных электростанций. За ним следуют США (13,3 ГВт) и Индия (9,9 ГВт).

В Евросоюзе было введено в эксплуатацию примерно 16 ГВт. Как мы уже отмечали, крупнейшими рынками Европы в 2019 году стали Испания (4,4 ГВт) и Германия (3,9 ГВт).

На долю Азии пришлось около 57% от общего объема новых мощностей. Такие страны, как Южная Корея, Тайвань и Малайзия, компенсировали снижение спроса в Китае.

Десятка крупнейших рынков мира по установленной мощности солнечной энергетики (справа) и объемам вводов новых мощностей в 2019 г (слева) показана на следующем графике:

Как мы видим, теперь входной билет в первую десятку по установленной мощности – это 10 (9,9) ГВт установленной мощности. В прошлом году было достаточно восьми гигаватт.

Также следует отметить, что в 2019 году десять стран ввели в эксплуатацию более 3 ГВт солнечных электростанций. В докладе отмечено, что фотоэлектрические системы, установленные во всем мире, в настоящее время способны покрыть около 3% мирового спроса на электроэнергию.