Як купити електроенергію на біржі – нові правила пояснюють фахівці ТБ «УЕБ»

В Україні велика кількість споживачів мають змогу купити електроенергію на біржі, скориставшись електронною платформою ТБ «Українська енергетична біржа». До торгів допускаються усі бажаючі – потрібно лише пройти нескладну процедуру реєстрації.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Торги електричною енергію проводяться з використанням спеціального програмного забезпечення «Біржова електронна торгова система», версія Electric Power. Електронний формат таких аукціонів робить продаж електроенергії дійсно прозорим, забезпечує їх відкритість та є гарантією добросовісної конкуренції між усіма учасниками.

Покупку ЕЕ за двосторонніми договорами можна здійснити на онлайн-платформі ТБ «Українська енергетична біржа», яка на сьогодні є єдиною в Україні для подібних операцій. До запровадження нових умов, ринок електроенергії в Україні діяв наступним чином:

виробники (атомні, гідро- і теплоелектростанції, а також електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії) оптом продавали ЕЕ державному підприємству «Енергоринок»;

в свою чергу, ДП «Енергоринок» перепродував отриманий ресурс енергопостачальним компаніям;

енергопостачальні підприємства забезпечували продаж ЕЕ кінцевим споживачам.

Купити електроенергію у цьому випадку можна було за централізовано встановленими тарифами. Однак після реформи ціни стали формуватись на вільних, конкурентних умовах. Так, згідно ст. 58 ЗУ «Про ринок електричної енергії», споживачі отримують можливість купити ЕЕ одним із 4-ох способів: