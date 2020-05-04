Рубрика | Украина

Як купити електроенергію на біржі – нові правила пояснюють фахівці ТБ «УЕБ»

Обновлено: Май 04, 2020. Тэги: , , ,

Як купити електроенергію на біржі – нові правила пояснюють фахівці ТБ «УЕБ»

В Україні велика кількість споживачів мають змогу купити електроенергію на біржі, скориставшись електронною платформою ТБ «Українська енергетична біржа». До торгів допускаються усі бажаючі – потрібно лише пройти нескладну процедуру реєстрації.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Торги електричною енергію проводяться з використанням спеціального програмного забезпечення «Біржова електронна торгова система», версія Electric Power. Електронний формат таких аукціонів робить продаж електроенергії дійсно прозорим, забезпечує їх відкритість та є гарантією добросовісної конкуренції між усіма учасниками.

Покупку ЕЕ за двосторонніми договорами можна здійснити на онлайн-платформі ТБ «Українська енергетична біржа», яка на сьогодні є єдиною в Україні для подібних операцій. До запровадження нових умов, ринок електроенергії в Україні діяв наступним чином:

  • виробники (атомні, гідро- і теплоелектростанції, а також електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії) оптом продавали ЕЕ державному підприємству «Енергоринок»;
  • в свою чергу, ДП «Енергоринок» перепродував отриманий ресурс енергопостачальним компаніям;
  • енергопостачальні підприємства забезпечували продаж ЕЕ кінцевим споживачам.

Купити електроенергію у цьому випадку можна було за централізовано встановленими тарифами. Однак після реформи ціни стали формуватись на вільних, конкурентних умовах. Так, згідно ст. 58 ЗУ «Про ринок електричної енергії», споживачі отримують можливість купити ЕЕ одним із 4-ох способів:

  • шляхом підписання двосторонніх договорів безпосередньо з виробниками або постачальниками, які вже придбали електричну енергію, а не лише з обласними енергопостачальниками;
  • на ринку «на добу наперед», що можна розшифрувати як «куплю сьогодні за вільною ціною на завтра»;
  • на внутрішньодобовому ринку – купити електроенергію можна за лічені години до її споживання;
  • на балансуючому ринку – тут здійснюється купівля та продаж ЕЕ для врегулювання небалансів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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