За січень-квітень 2020 року транзит газу склав 15,5 млрд кубометрів

В квітні 2020 року Оператор ГТС протранспортував 4,4 млрд куб. м природного газу до країн ЄС та Молдови.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

Порівняно з попереднім місяцем цей показник зменшився всього на 1%, а відносно обсягів квітня 2019 року – зменшився на 46%, або 3,8 млрд куб. м.

Окрім транзиту газу з РФ в квітні Оператор ГТС України здійснив транспортування тестових обсягів блакитного палива зі Словаччини до Польщі на замовлення міжнародного трейдера в рамкам нової послуги short-haul.

В загальному за січень-квітень 2020 року транзит газу через ГТС України склав 15,5 млрд куб.м*, що на 47% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року та на 40% менше порівняно з середнім значенням січня-квітня за 2014-2019 роки. Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ВАТ «Газпром».

В західному напрямку за січень-квітень 2020 року було протранзитовано 14,0 млрд куб. м газу, що на 10,1 млрд куб. м або 41% менше за результати цього ж періоду роком раніше.

В південному (балканському) напрямку з початку 2020 року обсяги транзиту скоротилися на 71% та склали 1,5 млрд куб. м газу. Зокрема, транзит до Румунії через ГВС «Орловка» становив 0,3 млрд куб. м (-92%), а до Молдови – 1,2 млрд куб. м (-4%). Зниження обсягів транзиту трансбалканським коридором значною мірою зумовлене запуском з початку цього року обхідного газогону «Турецький потік» .