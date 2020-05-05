2020-05-05: Цены на АЗС продолжают снижаться

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.79% (-17.0 коп/л) до 21.04 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.71% (-16.0 коп/л) до 22.55 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.77% (-17.0 коп/л) до 21.78 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 мая 2020 г. подешевел на 0.44% (-4.0 коп/л) до 8.51 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.04
|16.45
|-0.79
|-3.32
|Бензин А-95 евро
|22.55
|17.45
|-0.71
|-3.05
|Дизельное топливо Евро
|21.78
|15.95
|-0.77
|-3.03
|Сжиженный газ
|8.51
|6.45
|-0.44
|-4.22
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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