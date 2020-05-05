2020-05-05: Цены на АЗС продолжают снижаться

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.79% (-17.0 коп/л) до 21.04 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.71% (-16.0 коп/л) до 22.55 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.77% (-17.0 коп/л) до 21.78 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 мая 2020 г. подешевел на 0.44% (-4.0 коп/л) до 8.51 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.04 16.45 -0.79 -3.32 Бензин А-95 евро 22.55 17.45 -0.71 -3.05 Дизельное топливо Евро 21.78 15.95 -0.77 -3.03 Сжиженный газ 8.51 6.45 -0.44 -4.22

Для справки:

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