2020-05-05: Кировоградская область лидирует в снижении цен на бензин А-92

Обновлено: Май 05, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-05-05: Кировоградская область лидирует в снижении цен на бензин А-92

5 мая 2020 года в Кировоградской области снижение розничных цен на бензин А-92 Евро происходило довольно быстрыми темпами.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Кировоградская область  занимает первое место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,29 грн/л), Сумской (20,37 грн/л) и Волынской (20,41  грн/л) областях.

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Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 0,45 коп/л и сегодня составляет – 20,6 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 5 апреля (23,66).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

  • БРСМ-Нафта  (17.49)
  • Chipo  (18.0)
  • SUN OIL (18.99)
  • AMIC (19.49)
  • Укр-Петроль (19.8)
  • Укрнафта  (20.0)
  • Авиас Плюс (20.0)
  • ANP  (20.19)
  • Белорусская нефтяная компания (20.4)
  • UPG (20.4)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Кировоградской области, колебался в пределах от минимальных 17,49 грн/л до максимальных 23,49 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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