2020-05-05: Кировоградская область лидирует в снижении цен на бензин А-92

5 мая 2020 года в Кировоградской области снижение розничных цен на бензин А-92 Евро происходило довольно быстрыми темпами.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Кировоградская область занимает первое место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,29 грн/л), Сумской (20,37 грн/л) и Волынской (20,41 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 0,45 коп/л и сегодня составляет – 20,6 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 5 апреля (23,66).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (17.49)

Chipo (18.0)

SUN OIL (18.99)

AMIC (19.49)

Укр-Петроль (19.8)

Укрнафта (20.0)

Авиас Плюс (20.0)

ANP (20.19)

Белорусская нефтяная компания (20.4)

UPG (20.4)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Кировоградской области, колебался в пределах от минимальных 17,49 грн/л до максимальных 23,49 грн/л.