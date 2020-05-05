2020-05-05: Нефть Brent торгуется выше $28 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 28,53 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 4,89%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 21,78 доллара за баррель, прибавив 6,82%.

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent возросла во вторник, 5 мая, на 3,64% и была на отметке $28,19 за баррель. Об свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Такой отметки стоимость нефти этой марки достигла в 3.05 мск. Однако к 3.22 мск цена на нее снизилась до $27,87 за баррель.

При этом стоимость июльского фьючерса нефти WTI увеличилась до $23,75 за баррель.

В последний раз цена на нефть Brent устанавливалась на отметке в $28 за баррель 17 апреля.