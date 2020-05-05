24 тисячі родин використовують сонячні панелі

Обновлено: Май 05, 2020. Тэги: , ,

24 тисячі родин використовують сонячні панелі

Понад 24 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі (СЕСд) і використовують “чисту” електроенергію.

Про це повідомила прес-служба Держенергоефективності.

“Станом на 1 квітня 2020 року загальна потужність встановлених панелей в домогосподарствах становить 618 МВт, а сумарний обсяг вкладених ними коштів – EUR495 млн”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в січні-березні 2020 року домогосподарства встановили більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Лідерами серед областей по використанню альтернативної генерації є: Дніпропетровська – 3200 МВт, Тернопільська – понад 2200 МВт, Київська – майже 2000 МВт, Івано-Франківська – більше 1800 МВт і Закарпатська – понад 1400 МВт.

“Загалом, більше 24 тис. СЕС в домогосподарствах дозволяють генерувати більше 700 млн кВт · год екологічно чистої електроенергії на рік. Такого обсягу енергії досить для близько 230 тис. сімей”, – підсумували в агентстві.

«Термінал» писав, сума інвестування сягає близько 450 млн євро, а загальна потужність встановлених сонячних електростанцій — понад 553 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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