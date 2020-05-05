24 тисячі родин використовують сонячні панелі

Понад 24 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі (СЕСд) і використовують “чисту” електроенергію.

Про це повідомила прес-служба Держенергоефективності.

“Станом на 1 квітня 2020 року загальна потужність встановлених панелей в домогосподарствах становить 618 МВт, а сумарний обсяг вкладених ними коштів – EUR495 млн”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в січні-березні 2020 року домогосподарства встановили більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Лідерами серед областей по використанню альтернативної генерації є: Дніпропетровська – 3200 МВт, Тернопільська – понад 2200 МВт, Київська – майже 2000 МВт, Івано-Франківська – більше 1800 МВт і Закарпатська – понад 1400 МВт.

“Загалом, більше 24 тис. СЕС в домогосподарствах дозволяють генерувати більше 700 млн кВт · год екологічно чистої електроенергії на рік. Такого обсягу енергії досить для близько 230 тис. сімей”, – підсумували в агентстві.

«Термінал» писав, сума інвестування сягає близько 450 млн євро, а загальна потужність встановлених сонячних електростанцій — понад 553 МВт.