Цена бареля нефти Brent превысила $30

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов 5 мая на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 по Киеву составлял $30,04 за баррель, что на $2,84 (10,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $3,36 (16,48%) — до $23,75 за баррель.

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