USAID надасть Мінекенерго експертну допомогу в удосконаленні механізму ПСО

Представники USAID підтвердили зацікавленість у посиленні співпраці з Мінекоенерго та підготовці рішень, які допоможуть покращити ситуацію в українській енергетиці.

Про це пише пресслужба міністерства.

А також підтвердили, що нададуть Міністерству свої моделі і результати розрахунків щодо переходу від товарного до фінансового механізму ПСО.

Керівник проекту USAID «Енергетична безпека» Дін Уайт також зазначив, що його експерти моделювали різні варіанти реструктуризації «зеленого тарифу» в Україні. «Ми проводили розрахунки впливу умов реструктуризації зеленого тарифу та реалізації інших заходів на дефіцит кошторису Гарантованого покупця і готові надати свої напрацювання Мінекоенерго», — підкреслив він.

Сторони домовились, що продовжать тісну співпрацю в рамках робочих груп, які найближчим часом будуть створені при Міністерстві для забезпечення виконання рішень Антикризового енергетичного штабу.

«Термінал» писав, ТОВ «Оператор ГТС України» і Проєкт «Енергетична безпека» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) домовились про співпрацю в галузі енергетичної безпеки.