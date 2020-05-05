В аукціоні на УЕБ з продажу електроенергії Енергоатома взяла участь рекордна кількість покупців

За підсумками електронного аукціону, який було проведено 4 травня 2020 року на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа», ДП НАЕК «Енергоатом» реалізував 332 тисячі 928 МВт-год електроенергії базового навантаження з постачанням у період 8-31 травня 2020 року.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Середня ціна реалізації електроенергії становила 1 223,41 грн/МВт-год (без ПДВ). Покупцями електроенергії Енергоатома стали 17 компаній, що є рекордною кількістю у порівнянні з попередніми аукціонами, які відбулись за участі Енергоатома.

Це стало можливим завдяки тому, що 30 квітня НКРЕКП внесла до власної постанови від 8 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» низку змін, які сприяли підвищенню ефективності проведення електронних аукціонів на продаж електричної енергії.